Im Markgrafentheater Erlangen wird am 31. Dezember um 19 Uhr zum letzten Mal die musikalische Biografie „So oder so – Hildegard Knef “ von Gilla Cremer gezeigt. In Hildegard Knefs Biografie spiegeln sich die großen Umbrüche des vergangenen Jahrhunderts wider: 1925 geboren, aufgewachsen in Berlin, mit 19 Kriegsgefangene der Roten Armee , mit Anfang 20 als Schauspielerin entdeckt und bald darauf in Hollywood unter Vertrag genommen. In den Sechzigerjahren begann die laut Ella Fitzgerald „größte Sängerin ohne Stimme“ zu singen und schrieb eigene schnodderige Liedtexte. Mit Liebes- und Geldproblemen sowie mit ihrer Krebserkrankung ging sie offen um. Deutschlands berühmtester Hilde nähert sich Janina Zschernig unter der Regie von Katja Ott und der musikalischen Leitung von Ralf Schurbohm. Foto: Markgrafentheater