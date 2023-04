Die Autoverwertung und Containerdienst Meisel hat dem Evangelischen Familienzentrum Martin Luther in Herzogenaurach eine großzügige Spende gemacht. Das Unternehmen hat der Kita eine große Menge an Hackschnitzeln zur Verfügung gestellt, die für den Fallschutz der Außenanlagen der Einrichtung genutzt werden können. So heißt es in einer Pressemitteilung des Familienzentrums.

Die Außenanlagen der Kita werden täglich von den Kindern genutzt und sind stark frequentiert. Die Spende von Hackschnitzel soll dazu beitragen, dass der Boden der Außenanlagen geschützt wird und ein sicherer Spielbereich für die Kinder entsteht.

Die Familie Meisel hat selbst Kinder in der Einrichtung und nahm die Organisation der Spende deshalb in die Hand. „Als lokales Unternehmen ist es uns wichtig, etwas zurückzugeben und unsere Gemeinschaft zu unterstützen“, sagen die Geschäftsinhaber Markus und Evi Meisel. „Wir freuen uns sehr, dass wir dem Familienzentrum helfen können, eine sichere Umgebung für die Kinder zu schaffen. Unsere Kinder und wir kommen sehr gerne in das Familienzentrum Martin Luther . Wir fühlen uns hier wohl.“

Die Leiterin des Familienzentrums, Nicole Danhof, bedankte sich für die Spende . Sie werde dazu beitragen, dass die Kinder sicher und geschützt spielen können. red