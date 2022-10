Ein Adventskalender zum Zählen der Tage bis Weihnachten gehört in vielen Familien, aber auch im Kindergarten, zum viel geliebten Ritual. „Aber immer nur Schokolade im Adventskalender ist auch ein bisschen langweilig“, meint Christian Kindler. Deshalb entwickelte der Unternehmer mit Partnern einen „Heimat-Adventskalender“ und erfüllte sich damit auch selbst einen Kindheitstraum.

Zur Präsentation kam neben Geschäftspartnern mit Agnes Pelzl auch die amtierende Miss Nürnberg, die auch den Titel „Queen of the World Germany“ nach Franken holte. „ Adventskalender werden verschenkt, um anderen Menschen eine Freude zu bereiten“, betont Kindler. „Wir haben es ganze 777 Mal geschafft, Menschen eine Freude zu bereiten“. So oft gibt es das „fränkische Unikat“. Um zu erfahren, wer hinter den einzelnen „Türchen“ steckt, liegt dem Adventskalender ein 96-seitiges Buch bei. Mit seinen Abmessungen von 60 mal 60 mal 25 Zentimetern und einem Gewicht von etwa 10,5 Kilogramm ist der XXL-Adventskalender ein Hingucker. Hinter den Türchen verbergen sich 24 Artikel von regionalen Herstellern, Manufakturen, Geschäften und Unternehmen aus der Metropolregion. Eine Besonderheit ist das 25. Türchen.