Bei der monatlichen Verlosung aus dem Gewinnsparen ging ein Hauptgewinn nach Münchaurach . Die glückliche Kundin gewann ein BMW Gran Coupé und konnte ihr Glück kaum fassen, als sie von der VR Bank Fürth, Neustadt, Uffenheim über den Gewinn informiert wurde, wie das Geldinstitut mitteilte.

Eher den guten Zweck als die Aussicht auf einen Gewinn hatte Ingeborg Bock im Sinn. Seit Jahren besitzt sie Gewinnsparlose, um soziale Projekte in der Region zu unterstützen und über das Jahr Geld zu sparen.

Überraschung

„Dass ich wirklich mal einen Hauptgewinn bekomme, hätte ich nie gedacht“, sagte die Kundin bei der Übergabe. Noch am Vorabend hatte sie sich mit ihrer Tochter über ihr in die Jahre gekommenes und mittlerweile unzuverlässiges Auto unterhalten. Am Morgen darauf erhielt Ingeborg Bock den Anruf der Bank mit der Information über den Gewinn. red