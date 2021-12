Höchstadt — Vor vielen Jahren ging der Weihnachtsschmuck im „Boläsdä-Häuschen“ seinem materiellen und geschmacklichen Ende entgegen. Viele der Vorkriegsweihnachtkugeln waren zerbrochen. Auch der Weihnachtsschmuck aus Lauscha kam nicht mehr direkt mit den Glasbläsern als fliegende Händler bei uns an, weil man in Ostberlin beschlossen hatte, eine Mauer durch Deutschland zu bauen. Ende der Siebzigerjahre sah es mit dem Christbaumschmuck in unserem Kellerhäuschen sehr traurig aus. Aber wir hatten durch die Kraft des guten Kellerbieres so manche Eingebung.

In unserer Kellergemeinschaft waren ja auch immer ideenreiche Metzger. Ein damals noch etwas jüngerer Metzgergeselle entwickelte den ersten kalorienhaltigen und schmackhaften Christbaumschmuck für den Kellerberg.

Passend zum Bier

Die deftigen und geräucherten Blut-und Leberwürstchen waren nicht größer als die üblichen Weihnachtskugeln und harmonierten hervorragend mit den roten Weihnachtskerzen . Seltsamerweise hatten damals viele Kellerbrüder plötzlich in den Tagen nach Heiligabend in ihrer Jackentasche immer ein paar Kanten Brot eingewickelt. So war dieser hausfrauenfreundliche, sich selbst aufräumende Christbaumschmuck schon vor Dreikönig entsorgt. Der Christbaum war bald trist und leer, jeder „Kerwäsbaam“ war um diese Zeit noch schöner. Aber man muss sagen, kein Christbaum mit diesem Schmuck passt besser zum Bier.

Die Tradition lebt auf

Eine namhafte Höchstadter Metzgerei hat diesen Christbaumschmuck nun in Lizenz nachgebaut. Ich habe den Christbaum jetzt vor Weihnachten nach unserer alten Tradition schon geschmückt, merkte aber an den Blicken meiner Mitbrüder einen gewissen Kalorienmangel und habe den Baum am nächsten Tag wieder abgeleert, sonst müsste ich ihn am Heiligen Abend nochmals behängen. Vielleicht mit Stacheldraht.