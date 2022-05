Die Pfarrei Hannberg hat einen Ehrenamtsabend für engagierte Helfer veranstaltet. Zu dem hatte die Verantwortlichen über 300 Ehrenamtliche inklusive ihrer Partner eingeladen. Die Ehrenamtlichen saßen im Freien der Wehranlage der großen Kirchenburg, wurden von einen Caterer mit Essen und Trinken verköstigt. Die musikalische Unterhaltung kam von den Heckenmusikanten. Pfarrer Johannes Saffer würdigte das große Engagement der Ehrenamtlichen in Hannberg und der Filialkirche St. Michael Großenseebach: „Ohne Euch wäre die Pfarreien Hannberg niemals so lebendig, wie sie heute es ist.“ Auch dankte er den Ehepartnern, die direkt oder indirekt das Engagement der Helfer in der Kirche mit tragen und unterstützten. Der Pfarrgemeinderat hatte auf einer zehn Quadratmeter großen Holzwand viele Bilder der über 20 Gruppen und Arbeitskreise dargestellt. Auf einer Pinnwand stellte er zudem die Frage: „Was wünscht du dir von deiner Pfarrei in den nächsten vier Jahren?“ Dort konnten die Gäste ihre Wünsche und Anregungen einbringen. Die Pfarrei Hannberg fasst etwas weniger als 3000 Katholiken. Mehr als jeder Zehnte davon bringt sich aktiv über sein Ehrenamt in die Pfarrei ein. red