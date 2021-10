In Herzogenaurach wurden die Ehrenmedaillen für besondere Verdienste um den Sport in Bayern verliehen. Zu diesem Anlass lud Joachim Herrmann (CSU) , Bayerns Innen- und Sportminister, 28 Menschen aus Unter- , Mittel- und Oberfranken sowie der Oberpfalz ein, die sich besonders für den Sport in ihren Vereinen ehrenamtlich engagiert haben.

Sport leben, heiße verändern, verbinden und integrieren, sagte Herman und weiter: „Das Ehrenamt ist eine Tragenden Säule des Sports und Grundlage des Vereins. “

Ein gutes Beispiel dafür, ist der Rad- und Kraftfahrerverein Solidariät 1906 Herzogenaurach , der die Leidenschaft für das Kunst- und Einradfahren während der Veranstaltung zum Besten geben konnte.

2023 wird Bayern den Vorsitz der Sportministerkonferenz innehaben und Joachim Herrmann kann sich sehr gut vorstellen, die Sitzungen in Herzogenaurach abzuhalten. Dieser besondere Moment wurde bei Adidas/World of Sports in der Arena abgehalten.

red