Nach zwei Jahren der Corona-Entbehrungen konnte in Herzogenaurach endlich wieder eine Weihnachtsfeier in Präsenz abgehalten werden. Die Erleichterung und Freude war den Lotsinnen und Lotsen sowie den Ausrichtern förmlich anzumerken.

In einer entspannten und fröhlichen Veranstaltung begrüßte zunächst Schulleiter Norbert Schell die Gäste und bedankte sich für ihren verantwortungsvolle Einsatz. Bürgermeister Hacker beschrieb das Leben in der Stadt mit dem Hinweis, dass ca. 3300 Schülerinnen und Schüler täglich das Herzogenauracher Schulleben bevölkern, während mehr als 20.000 Menschen sich nach und aus Herzogenaurach zu ihren Arbeitsplätzen bewegen. Und hier leisten die Schülerlotsen einen bedeutenden Dienst für die Sicherheit an den Übergängen.

Im Rahmen seiner Ausführungen überreichte er dankend einen Blumenstrauß an die Betreuungslehrkräfte Anna-Maria Dittrich, Andrea Zurawski und Heike Düthorn von der Mittelschule, Realschule und Gymnasium, sowie an den Verkehrserzieher der Polizei , Bernd Lösch, für den dies wohl die letzte Weihnachtsfeier in seiner Dienstzeit gewesen sein dürfte. Anschließend stellte Schell dem Forum Roland Hußenether vor, der zurzeit gemeinsam mit Lösch die Ausbildung in der Jugendverkehrsschule durchführt.

Musikalische und Gedicht-beiträge umrahmten die lockere Feier, die mit der Verteilung der Geschenke und einem Pizzaessen in der Mensa des Gymnasiums ausklang. red