Im alten Schulhaus fand die Jahreshauptversammlung des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Mailach statt. Vorsitzender Matthias Ruß begrüßte alle Mitglieder und besonders die beiden Ehrengäste, Bürgermeisterin Regina Bruckmann und den Vorsitzenden der Vereinigung der Soldatenkameradschaften Neustadt/Bad Windsheim, Roland Pachtner.

Auch Ehrungen standen an. Geehrt wurden Hans Faust, Hans Nendel und Harald Bunz für 40 Jahre Vereinstreue. Übergeben wurde ihnen eine Urkunde sowie das Ehrenkreuz in Gold.

Eine besondere Ehrung erhielt der ehemalige Vorsitzende Richard Ruß , der bis 2022 das Amt des Vorsitzenden innehatte und somit 33 Jahre an der Spitze des Vereins gestanden war. Mit der Übergabe der Ehrentafel wurde er offiziell zum Ehrenvorstand ernannt.

Auch die Jahresplanung sprach Matthias Ruß an. Der Tag der Bundeswehr sei am 17. Juni. Außerdem werde das Bremserfest und eine Weihnachtsfeier stattfinden. Auch ein Tagesausflug sei in der Planung.

Zum Ende der Veranstaltung konnte der Verein noch ein neues Mitglied gewinnen.

Somit zählt der Verein jetzt 23 Mitglieder, darunter auch zwei Frauen. red