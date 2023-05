In der Stadtpfarrkirche hat die letzte von fünf Erstkommunionfeiern in der Stadtpfarrkirche stattgefunden. Über 50 Kinder aus Etzelskirchen, Gremsdorf, Sterpersdorf und Höchstadt feierten in diesem Jahr ihren Ehrentag.

Seit Oktober vergangenen Jahres fanden Vorbereitungstreffen mit den Kindern statt. Die Erstbeichte und die Tauferneuerungsgottesdienste ergänzten sechs Weggottesdienste und ebenso viele Gruppenstunden, in denen elementare Themen des christlichen Glaubens behandelt wurden.

Die Aufteilung in fünf Feiern stelle „eine sinnvolle und hilfreiche Lehre aus den Corona-Jahren dar“, erklärte Stadtpfarrer Kilian Kemmer . Die Entscheidung für kleinere Gruppen bedeute für Haupt- und Ehrenamtliche mehr als eine Verdoppelung der Angebote und des damit verbundenen Aufwandes. Aber: „Den Kindern tut’s sichtlich gut und sie sind ansprechbarer als in der Masse“, so Kilian Kemmer . Auch die Platzfrage im Gotteshaus und andere Formalitäten erlebten die Beteiligten viel entspannter. Henning Schwarz umrahmte alle Feierlichkeiten für die Kinder sehr ansprechend an der Orgel.

In diesem Jahr formulierten die Kinder ihre Sorgen für die Zukunft. Die Corona- Krisen noch in Erinnerung, sorgten sie sich vor allem um Krankheiten. Aber auch die Wahrnehmung von Krieg vor der eigenen Haustür, die Sorge um die Natur und die Bewältigung trauriger Erfahrungen wurden angesprochen.

Mit Jesus im selben Boot zu sitzen, stärke wie ein Heilmittel und lindere Ängste. „Den Krieg in der Ukraine morgen zu beenden, eine saubere Umwelt und Klimaneutralität übermorgen zu erreichen oder eine Pandemie dauerhaft ausschließen − dafür hilft dieses Heilmittel nicht, aber um zu innerem Frieden, Vertrauen und Hoffnung zu finden, brauchen wir es“, erklärte der Stadtpfarrer .

Die jeweiligen Abendandachten vertieften die Gedanken der Erstkommunionfeiern am Morgen. Ein gemeinsamer Ausflug aller Kommunionkinder im Juni rundet das Festereignis ab. red