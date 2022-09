Am Dienstagvormittag ist eine 45-Jährige in Adelsdorf unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, ist sie den Beamten in der Hochstraße in Adelsdorf wegen ihrer ungewöhnlichen Fahrweise aufgefallen. Das Fahrzeug wurde daher auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 45-jährigen Fahrzeugführerin stellten die Ordnungshüter während der Überprüfung der Fahrtauglichkeit bei der Frau Anzeichen für Drogenkonsum fest.

Laute Hilfeschreie

Nachdem ihr erklärt worden war, dass sie zum Zwecke einer Blutentnahme mit ins Klinikum Höchstadt kommen müsse, schrie die Frau lautstark um Hilfe und widersetzte sich der Maßnahme, so dass weitere Beamte zur Unterstützung hinzukamen. Bei einer Durchsuchung fanden sie geringe Mengen unterschiedlicher verbotener Betäubungsmittel sowie ein Küchenmesser, das griffbereit war. Die Frau musste anschließend eine Blutentnahme im Klinikum über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde vorerst unterbunden.

Da kommt einiges zusammen

Nun erwartet die Verkehrssünderin ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. pol