Das war wirklich eine Besonderheit: Fast der komplette Stadtrat verfasste einen gemeinsamen Antrag, der in der Sitzung am Donnerstagabend auch ein einstimmiges Votum erhielt. Er betraf den immer noch fehlenden Einkaufsmarkt im Stadtteil Herzo Base . Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Brief an den Grundstückseigentümer zu verfassen, um ein Signal zu geben, dass der Bedarf und die Wünsche der Bürger nach einem derartigen Markt sehr groß seien. „Die Betreiber für so einen Markt stehen Schlange“, sagte Bürgermeister German Hacker , der den Brief persönlich verfassen will. Er erinnerte daran, dass die ersten Gespräche dahingehend bereits vor zehn Jahren stattgefunden haben. Foto: Bernhard Panzer