Ein dreister Dieb hat am Mittwochabend den Rucksack aus dem Fahrradkorb einer Radfahrerin gestohlen. Die Frau verfolgte den Täter, so dass dieser den Rucksack wegwarf.

Gegen 20.30 Uhr war die 22-jährige Fahrradfahrerin im Bereich der Schwabenstraße unterwegs. Dabei fuhr ihr ein unbekannter Mann auf einem dunklen Mountainbike hinterher. Als er zu ihr aufgeschlossen hatte, griff der Unbekannte in den Fahrradkorb der 22-Jährigen und schnappte sich deren Rucksack . Mit dem entwendeten Rucksack fuhr der Dieb in die entgegengesetzte Richtung davon.

Kurzentschlossen wendete die 22-Jährige und radelte dem Unbekannten hinterher, woraufhin dieser den Rucksack zu Boden warf und schließlich unerkannt entkam. Die junge Frau konnte ihren Rucksack samt Inhalt wieder an sich nehmen.

Der unbekannte Täter war circa 20 Jahre alt, schlank und hatte ein asiatisches Erscheinungsbild.

Ein ähnlicher Vorfall

Bereits in den Nachmittagsstunden hatte sich im dortigen Bereich ein ähnlicher Vorfall ereignet. Auch in diesem Fall wurde einer älteren Dame der Rucksack während der Fahrt aus dem Fahrradkorb entwendet. Neben Bargeld befanden sich das Mobiltelefon und verschiedene Kreditkarten in dem Rucksack . pol