Am Samstag, 22. April, kommt das Martin Fabricius Trio zu jazz!3 nach Höchstadt ins Schlossgewölbe.

Fabricius und seine Triopartner sind Meister der leisen, subtilen, atmosphärischen Töne, der anrührenden Balladen und pastellfarbenen Hörbilder, in denen Geschichten aus der ganzen Welt erzählt werden. Die schwebenden Töne des Vibraphons haben schon 2018 die Zuhörer bei jazz!3 in den Bann gezogen. Martin Fabricius erzählte damals unterhaltsame Geschichten von interessanten Menschen und eindrucksvollen Plätzen, die ihn zu seinen Kompositionen inspirierten.

Man darf also gespannt sein, was die Besucher am kommenden Samstag um 20 Uhr hören dürfen – endlich wieder im Schlossgewölbe, das die Nähe zu den Musikern und ihrer Musik eindeutig intensiviert. Sein neues Album „New World“ ist das vierte Album des Vibrafonisten, der auch mit einem Master in Filmmusikkomposition am renommierten Berklee College of Music abschloss.

Martin Fabricius nimmt seine Zuhörer wieder mit in seine Welt, erzählt von Reisen während der Lockdown-Zeit, die er mit seinem Trio gedanklich unternahm und die Inspiration für neue Songs ermöglichten. Martin sagt: „The title First Train demonstrates the point that you can travel anywhere anytime with music and your imagination.“

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 begeistert das Trio des Kopenhagener Vibraphonisten und Komponisten Martin Fabricius mit einem entspannten Sounduniversum aus eingängigen Melodien und subtiler Improvisation. Jedes seiner bisher veröffentlichten Alben erhielt Bestnoten in internationalen Musikmedien und machte ihn zum meistgespielten Jazzmusiker im dänischen Radio. Bei seinen zahlreichen Tourneen rund um den Globus hat Martin Fabricius die Erfahrung gemacht, dass seine Musik mühelos Grenzen überwindet und auf der ganzen Welt verstanden wird. Seine Trio-Partner sind Andreas Markus, Bass, und Michael Dalgas, Schlagzeug.

Karten für 22 Euro (Schüler und Studenten zehn Euro) gibt es in der Bücherstube Höchstadt oder unter 09193-4507. red