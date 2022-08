Am Samstag, 17.September, gastiert der fränkische Kabarettist und Musiker Michl Müller auf Einladung des Höchstadter Eishockey-Clubs mit seinem neuen Programm in

der Aischtalhalle Höchstadt. Wie aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht, gibt es Karten für die Veranstaltung des selbsternannten „Dreggsaggs“ bei Wigwam-Outdoor in der Hauptstraße 26 in Höchstadt. Das Geschäft bleibt allerdings am Mittwoch geschlossen. red