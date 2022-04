Mit einem neuen Vorstand geht die Dorfgemeinschaft neue Projekte an und plant nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Dorffest – voraussichtlich von 24. bis 26. Juni auf dem Gelände des Sportvereins.

„Wir hoffen sehr, dass wir uns endlich wieder im größeren Kreis treffen und feiern können – das hat wirklich gefehlt, vor allem auch als Gelegenheit, neue Dorfbewohner kennenzulernen“, meinte Thomas Kirsch, Vorsitzender, der in der Hauptversammlung in seinem Amt bestätigt wurde. Auch zweite Vorsitzende Yvonne Vogel wurde wiedergewählt.

Neu im Vorstand sind Heiko Krug (Dritter Vorsitzender), Karin Waidmann (Schriftführerin) sowie die Beisitzer Matthias Batz, Lena Krieger und Natascha Beck. Weiterhin engagieren sich Heidi Rippel (Kassier) sowie die Beisitzer Lars Leng und Elisabeth Treml.

Das Dorffest soll diesmal möglicherweise gemeinsam mit dem FC Pommersfelden gefeiert werden, der für Samstag, 25. Juni, sein Sonnwendfeuer plant. Der neue Vorstand geht nun an die Detailplanung und will sich zudem in die Planungen für die künftige Nutzung und Gestaltung der Wasserschloss-Ruine einbringen. red