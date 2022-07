Am zweiten Samstag im Juli spendete der Bamberger Domkapitular, Prof. Dr. Elmar Koziel, in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche das Sakrament der Firmung .

Insgesamt 65 Jugendlichen konnten dadurch trotz der Beschränkungen durch Corona auf diese Weise das Sakrament der Firmung erhalten. Koziel erinnerte sich in seiner Ansprache daran, dass er ein Jahr in der Herzogenauracher Pfarrei St. Otto tätig war.

Trotz der besonderen Umstände bereiteten sich die Firmlinge unter der Anleitung von Pastoralassistentin Anna Schreiber beim Projekt Glaubensstab oder in Gesprächen auf diesen Tag vor. Die Firmfeier gestaltete Domkapitular Koziel gemeinsam mit Stadtpfarrer Helmut Hetzel und Kaplan Tobias Löffler.

In seiner Predigt sprach Koziel den Firmlingen Mut zu. Er erzählte ein Erlebnis von einer Firmung , bei dem der Firmspender geistesgegenwärtig einen Weg gewusst hatte, wie es weitergeht. Koziel zeigte sich überzeugt, dass der Heilige Geist in Jesus zum Vorschein gekommen ist und er ihn an uns weitergibt.

Dieser Geist wirke bei den Gläubigen unterschiedlich. Manche seien ruhige und gelassene Menschen, weil sie sich unendlich von Gott gehalten wissen. Manche seien liebenswürdiger als andere, könnten zuhören und trösten, man sei gern in ihrer Gesellschaft. Andere seien energiegeladen und tatkräftig, sie engagierten sich für den guten Zweck. Wieder andere könnten ihre Überzeugung und ihren Glauben mit anderen Menschen teilen. Mit den Worten: „Es ist nicht immer gleich, wie Gottes Geist in den Menschen zum Vorschein kommt“, beendete Koziel seine Predigt.

Für die musikalische Umrahmung sorgt auf der Empore der Stadtpfarrkirche die Niederndorfer Band „Spirit of Life“. Beim Abschluss des Gottesdienstes wünschte Koziel den Gefirmten die Fülle des Heiligen Geistes für ihren weiteren Lebens- und Glaubensweg.