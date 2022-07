Unter dem Motto „ Do It Yourself “ fand nach zwei Jahren Coronapause wieder ein Schulfest am Gymnasium in Herzogenaurach statt. Mit viel Engagement und Kreativität zeigten die Schülerinnen und Schüler , wie Nachhaltigkeit funktioniert, und leiteten an unterschiedlichen Ständen die Besucher an, zum Beispiel Mobiles aus Naturprodukten herzustellen. Darauf verweist eine Pressemitteilung aus der Schule.

Rund 2000 Gäste

Neben sportlichen Bewegungsspielen, Trick-17-Stationen, dem Verkauf von selbst hergestellten Vogelhäusern und der Möglichkeit, Kleidung zu verschönern oder zu tauschen, wurde natürlich auch für das leibliche Wohl aus regionalen und fair gehandelten Produkten gesorgt.

Rund 2000 Personen kamen und folgten dem bunten Programm aus verschiedenen Bands der Schule und der Tanzformation. Die Präsentation diverser Wahlkurse wie „Schule ohne Rassismus“, „Tierschutz“ und viele mehr rundeten das Fest ab. Es ist dabei deutlich geworden, dass ein Bewusstsein für sozialen Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein längst im Alltag der Kinder und Jugendlichen angekommen ist, wird abschließend festgestellt. red