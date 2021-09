Dinosaurier gibt es am kommenden Samstag und Sonntag, 2./3. Oktober, in Erlangen-Eltersdorf in der Soccer-Halle zu sehen. Die Öffnungszeiten der Ausstellung, die eine Zeitreise in die Urzeit verspricht, sind Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Schon vor über 230 Millionen Jahren eroberten die Giganten die Erde und herrschten über das Land und das Wasser. In der lehrreichen Ausstellung gibt es vor jeder Figur einen Informationsständer mit Wissenswertem über die Tiere . Die animatronischen und vollbeweglichen Dino-Figuren sorgen für eine reale Atmosphäre.

Ein Ritt auf dem Giganten

Eine kleine Show mit einem Mitarbeiter in einem Dinosaurierkostüm sorgt für Spaß. Damit es den Kleinen nicht langweilig wird, gibt es die Möglichkeit, auf einem der Giganten zu reiten oder sich in der Dinosaurier-Hüpfburg auszupowern. Wer mehr über die Saurier wissen möchte, kann sich in die Kino-Ecke setzen und einen lehrreichen Dokumentarfilm ansehen. Als Erinnerung kann man sich in einem der Dinoeier fotografieren lassen. red