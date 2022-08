Was haben Höchstadts Geschichte , sinnvoller Gebrauch von Medien und eine vierte Klasse gemeinsam? Ganz einfach: Anja Herbst , Lehrerin der 4 a an der Anton-Wölker-Schule und Franziska Müller, Jugendsozialarbeiterin der AWS, hatten die Idee, gemeinsam mit den Schülern ein Projekt in Verbindung mit dem Heimatmuseum zu starten.

Aus der ursprünglichen Idee, ein Museumsquiz zu entwickeln, ist nach einigen Gesprächen mit den Kindern die Idee entstanden, eine digitale Kinderführung zu gestalten. Als Erstes kam der Gedanke auf, dass ein Maskottchen auf die Kinderführung aufmerksam machen und durch die einzelnen Stationen leiten sollte. Was würde sich dafür besser eignen als das Wollnashorn, das hier in Höchstadt gefunden und auch im Museum bewundert werden kann? Um die Gestaltung kümmerte sich die Künstlerin Kathrin Welz von „kathkreativ“ aus Gremsdorf. Sie hat die Idee ansprechend umgesetzt. Nun kann sich jeder von Mr. Wolli durch das Heimatmuseum begleiten lassen.

Such nach Interviewpartnern

Gemeinsam wurden die Bereiche im Museum ausgesucht, für welche die einzelnen Gruppen dann Filme erstellen wollten. Im Anschluss wurden Interviewpartner für die Berufe Sattler und Schreiner gesucht. Außerdem hat sich eine technikaffine Gruppe noch der Kirchturmuhr angenommen.

Als die Termine für die Interviews feststanden, rauchten die Köpfe der Kinder nicht nur wegen der hohen Temperaturen, sondern auch, weil nun die einzelnen Gruppen Interviewfragen und eine genaue Abfolge für ihre Filme festlegten mussten.

Vier Experten nahmen sich Zeit für die Kinder und beantworteten alle Fragen zu den Berufen und zur Kirchturmuhr. Dank der souveränen Vorbereitungen liefen die Interviews wie am Schnürchen.

Eine weitere Gruppe sammelte Informationen zur Herkunft und Lebensweise der Wollnashörner, um dazu Audioaufnahmen einzusprechen. Darüberhinaus haben sie sich auch etwas einfallen lassen, um bereits am Eingang des Museums auf ihre Kinderführung aufmerksam zu machen.

Professionelle Unterstützung

Um aber die einzelnen Audioaufnahmen passend für die Filme zu bekommen, holte sich die Klasse noch mal professionelle Unterstützung: Annja Herrmann, Geschäftsführerin von „cliptrix“ hat gemeinsam mit den Kindern die Audiodateien am PC nachbearbeitet, geschnitten und Tipps für die nächsten Interviews gegeben.

Die Filme entstehen

Danach haben sich die Kinder daran gemacht ihre geplanten Filme an den iPads umzusetzen: So wurden die Audios in die richtige Reihenfolge gebracht, mit Bildern von Besuchen im Heimatmuseum hinterlegt und teilweise sogar selbstgedrehte Videos eingefügt.

Am Ende sind Kurzfilme zu fünf interessanten Stationen entstanden. Zudem hat Wolfgang Schwarz noch Aufkleber mit dem Maskottchen als Motiv hergestellt.