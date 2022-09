Mit einer Veranstaltung den Mitarbeitern Danke sagen für das große Engagement während der Pandemie : Das hatte der Vorstand der Diakonie Bamberg-Forchheim für alle Einrichtungen, die zum Träger gehören, beschlossen. Im Aschbacher Seniorenzentrum Hephata war es ein Brunch, zu dem das Leitungsteam um Einrichtungsleiter Diakon Stefan Helbing alle Mitarbeitenden einlud.

Handgeschnitzte Figuren und Formen aus Gemüse, Ei und anderen essbaren Zutaten verwandelten das reichhaltige Buffet, das Pflegedienstleiterin Inna Haller organisiert hatte, in eine Festtafel. „Es hat wirklich gutgetan und auch das Wir-Gefühl im Haus gestärkt, dass wir nach so langer Zeit wieder einmal alle gemütlich beisammen sein konnten“, sagte Stefan Helbing. Dabei waren nicht nur die Mitarbeiter , die aktuell im Dienst waren, sondern auch Kolleginnen, die im Urlaub waren oder aktuell schwanger oder in Elternzeit sind. Da während der Pandemiezeit auch die Ehrungen der Dienstjubilare nicht im gewohnten Rahmen stattfinden konnten, nutzte das Leitungsteam die Gelegenheit, das während des Brunches nachzuholen. In den Jahren 2020 und 2021 hatten folgende Mitarbeiterinnen Jubiläum : Margit Schlafhäuser 20 Jahre, Katharina Manske 30 Jahre, Gabriele Haag und Roswitha Werner 40 Jahre. Am 1. Januar begingen außerdem Anita Hilpert ihr 30. und Rudolf Reuß sein 40. Dienstjubiläum.

Stefan Helbing und Inna Haller dankten den zwölf Jubilaren herzlich für das jahrzehntelange Engagement bei der Diakonie Bamberg-Forchheim. „Für viele Bewohner waren und sind diese Mitarbeitenden wichtige Bezugspersonen und wertvolle Hilfen in der nicht immer leichten letzten Lebensphase“, erklärte Stefan Helbing. Er sei sehr stolz auf die langjährigen Mitarbeiter , die in Zeiten des Fachkräftemangels die Stütze für die Arbeit im Seniorenzentrum Hephata seien. red