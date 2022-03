Am Freitag, 11. März, gegen 10 Uhr, entwendete ein Unbekannter die Geldbörse eines 58-jährigen Mannes, der sich in einer Bäckereifiliale am Marktplatz in Höchstadt aufhielt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter Rufnummer 09193/63940 zu melden.