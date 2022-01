In der Nacht zum Mittwoch gingen unbekannte Täter zwei Fahrzeuge in der Bahnhofstraße in Adelsdorf an. In einem Fall wurde die Plane eines VW-Transporters aufgeschlitzt und unter anderem eine Motorsäge der Marke Husquarna entwendet. Bei dem anderen Fahrzeug, einem Citroën Jumper, brachten die Täter eine Scheibe zum Bersten, um so das Fahrzeug entriegeln zu können. Daraus entwendeten die Täter gleich mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Höchstadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09193/63940 zu melden.