In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte mehrere Baucontainer auf der A 3 aufgebrochen. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 18.30 Uhr am Mittwoch bis 6.30 Uhr am Donnerstag bedienten sich die Diebe auf einer Autobahnbaustelle bei Heßdorf . Die Baustelle befindet sich im Bereich der Mittelschutzplanke und ist für den durchgehenden Verkehr gut einsehbar. Aus den Containern stahlen die Unbekannten Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 300 Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/21123333.