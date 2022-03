Trotz Omikron sieht es gut aus für das 18. Internationale Klezmer Festival Fürth & Jewish Music Today! Dank Lockerungen können alle Musikerinnen und Musiker auch aus Kanada, Russland, Finnland, Österreich, Lettland, Schweden und Frankreich anreisen.

Aber nicht nur Klezmer , die Festtagsmusik der osteuropäischen Juden , die sich über die jahrhundertelange Migrationsgeschichte von Jüdinnen und Juden stets mit anderen Musikstilen verbunden hat, steht auf dem Programm: Mit Yael Badash & Baladino kommt mit der sefardischen Musik noch eine weitere Farbe zum breiten Spektrum dazu. Diese Musik hat ihren Ursprung auf der iberischen Halbinsel und hat Einflüsse aus Musiktraditionen Nordafrikas und dem Nahen Osten aufgenommen.

In diesem Jahr gibt es zwei Konzerte, die extra für das Festival vom veranstaltenden Kulturamt Fürth in Auftrag gegeben worden sind: Das Kindermusical Ben & David, in dem drei Musiker aus Belgien, Deutschland und Israel die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft erzählen. Dabei erfährt das Publikum ab sechs Jahren spielerisch, was Klezmer ist, wie man eine Bar Mizwa feiert und was ein Shtetl war.

Für das Konzert Mishmashers hat das Kulturamt den kanadischen Ausnahmemusiker Socalled mit der wohl schillerndsten Formation der Kleeblattstadt, der Thilo Wolf Big Band, zusammengebracht. Geprobt wurde schon vor zwei Jahren, da musste das Konzert jedoch mit Beginn der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun also ein neuer Termin für ein wohl außergewöhnliches Projekt, das wirbelnde Bläsersätze, Up Tempo Swing, Funk Riffs, eindringliche Melodien und jede Menge Witz und Charme verspricht.

Den Start-Tusch für das Festival gibt wieder die Erlanger Band Klezmaniaxx mit dem obligatorischen Marchin’ Klezmer , der durch die Fürther Gustavstraße zum Festivalzentrum, dem Kulturforum führt. Dort erwartet das Moritz Weiß Klezmer Trio & Styrian Klezmore Orchestra das Publikum mit einer Klezmer Explosion im wahrsten Sinne: Sieben junge Musiker und eine Sängerin aus der Steiermark bringen überbordende Spielfreude, Experimentierlust und großen Ensemblegeist auf die Bühne.

Nach dem furiosen Auftakt geht es ebenso experimentierfreudig mit der Band Fojgl weiter. Mit Gitarre und Gesang spielt das Trio emotionale Balladen und groovende Tanzlieder völlig frei und losgelöst, passend zum Titel ihres Albums Flying Klezmer .

Wer es klassischer mag, ist bei dem Konzert der Klezmerata Hamburg gut aufgehoben. Mit feurigem Gesang und voller Energie präsentiert sich das erst vor drei Jahren gegründete Power-Quartett um den Kontrabassisten Guido Jäger, der mit Giora Feidman und Tom Waits gespielt hat. Eigenkompositionen und spannende Arrangements hat auch Azind im Gepäck. Das Musikerpaar lädt zu einem intimen Dialog zwischen Violine und Violine, ab und zu mischen sich auch Akkordeon und Mandola ein.

Weitere Infos zu den einzelnen Festival-Veranstaltungen gibt es im Programmheft, unter www.klezmer-festival.de sowie auf www.facebook.com/klezmerfestival. red