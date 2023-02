Sie sind wieder da, und zwar live auf der Bühne! Schluss mit Zoomkonferenzen! Heidi Friedrich und Birgit Süss (Aktuelle Preisträgerin des Sonderpreises des Deutschen Kabarett-Preises 2022) feiern ihre verrückt verflixte elfte Inventur . Geboten wird ein „Best of“ Jahresrückblick mit den wirklich besten Nummern der besseren letzten besten zehn Jahre, inklusive eines Tunnelblicks auf das Jahr 2022.

Am Samstag

Den komödiantischen Jahresrückblick „Best of Inventur “ gibt’s am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) auf Einladung des „ Bänkla “ (Verein zur Förderung von Kultur und Bildung) in der Brauerei Prechtel. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro (16 Euro für Mitglieder) und an der Abendkasse 20 (18 Euro ). Der Kartenvorverkauf läuft in Uehlfeld in der Brauerei Prechtel und bei der Raiffeisenbank, in Höchstadt in der Bücherstube und in Neustadt in der Buchhandlung Schmidt.

Friedrich und Süss verstehen sich als Fachkräfte für Humor, Pointe und alltäglichen Wahnsinn. Sie mutieren zu Höchstform und schnüren ein Entlastungspaket gegen Frust, Frost und Fake News.

Darf Winnetou „Layla“ singen? Muss Christian Lindner mit dem neun Euro Ticket nach Sylt fahren, um dort eine Minute mit Habeck zu duschen? Ist der Eintritt ins Kabarett demnächst billiger als ein Liter Diesel?

Best Of Inventur – ein Abend voller Nummern, die, obwohl sie vielleicht doch schon das eine oder andere Jährchen auf dem Buckel haben – nichts an Aktualität eingebüßt haben, im Gegenteil.

Mit Manfred beim Tierarzt

Versprochen wird weiterhin Folgendes: „Wir cruisen im SUV oder auf Kreuzfahrtschiffen und sitzen mit Liebelein und Manfred beim Tierarzt und besuchen die Bundeswehr-Kita die Kleinen Fähnriche in der Rudolf-Scharping-Kaserne. Dabei haben wir die Welt um uns herum immer im Blick, sei es durch ein Zielfernrohr oder durch die Blubberblasen im Champagnerkelch.“ red