„Ohne Jugend ist kein Staat zu machen!“ lautet das Motto des Planspiels Kommunalpolitik , das von der Friedrich-Ebert-Stiftung Bayern durchgeführt wird. Schülerinnen und Schüler des Christian-Ernst-Gymnasiums (CEG) lernten an zwei Projekttagen, wie Kommunalpolitik funktioniert.

Dabei wurden zahlreiche Themen wie zum Beispiel die Planungen zum Umbau des CEG, die Trassenführung der Stub, kostenlose Trinkwasserspender oder günstiger ÖPNV diskutiert. Darüber berichtet die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Pressemitteilung.

Die Schülerinnen und Schüler bildeten anschließend fiktive Fraktionen. „Ufo“ oder „Die Jungen Speichen“ waren beispielsweise zwei der Namen. So humorvoll die Fraktionsnamen auch klingen, so ernsthaft waren ihre Anliegen. Diese konnten sie am dritten Projekttag in einer Stadtratssitzung mit Oberbürgermeister Florian Janik vorstellen. In Anträgen forderten die Fraktionen unter anderem einen günstigeren ÖPNV, mehr Fahrradstellplätze in Erlangen und insbesondere mehr Mitsprache bei den anstehenden Umbauarbeiten am CEG.

Der OB leitete die Sitzung trotz des spielerischen Charakters des Projekts mit aufrichtiger Ernsthaftigkeit, um die Atmosphäre einer echten Stadtratssitzung bestmöglich nachzustellen. Dennoch nutzte er auch die Zeit, den Schülerinnen und Schülern einiges zu schon bestehenden Maßnahmen oder andere Zuständigkeiten zu erklären. Dabei baute er auch die ein oder andere Anekdote aus dem kommunalpolitischen Geschehen in Erlangen ein.

Jugendliche ermutigt

Die Fraktionen diskutierten untereinander lebhaft über die Anträge. Abgestimmt wurde per Handzeichen, Enthaltungen waren nicht erlaubt. Am Ende waren alle Beteiligten mit dem Verlauf sehr zufrieden. OB Janik ermutigte die Jugendlichen, sich auch weiterhin in Gremien wie dem Jugendparlament Erlangen zu engagieren. red