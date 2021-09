Die Diskussion um die Absenkung des Wahlalters ist nicht neu, zahlreiche Parteien fordern seit langem das Wahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren, einige sogar ab 14 Jahren auf Kommunalebene.

Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Politische Bildung als Auftrag der Schulen, aber auch der Kinder- und Jugendarbeit . Ein Netzwerk aus Bundesjugendring, dem deutschen Kinderhilfswerk und den Landesjugendringen organisiert in diesem Zusammenhang in jedem Wahljahr die U18-Wahlen. In Bayern wird den Kindern und Jugendlichen seit mehr als zehn Jahren die Möglichkeit gegeben, so ihrem politischen Willen Ausdruck zu verleihen.

Hohe Beteiligung

Auch diesmal fanden sich die Jugendbüros von Höchstadt, Hemhofen und Röttenbach zusammen, um an den weiterführenden Schulen im Aischgrund Wahllokale einzurichten. Vorbereitet durch die Lehrkräfte wurde den Schülern und Schülerinnen ein erster Eindruck vom Wahlprozedere vermittelt. Inhaltliche Schwerpunkte der verschiedenen Parteiprogramme, die Direktkandidaten und -kandidatinnen des Wahlkreises , aber auch das Gewicht der eigenen Stimmabgabe kamen zur Sprache. Nichtwählen bedeutet lediglich, anderen die Entscheidung zu überlassen, war eine Erkenntnis, ebenso wie das Privileg einer freien und geheimen Wahl. Die Demokratie lebt von der Beteiligung der gesamten Gesellschaft, auch der von Jugendlichen und Kindern .

Die hohe Beteiligung der Jugendlichen zeugte erneut vom Gestaltungswillen und der Bereitschaft, hier auf politischer Ebene mitzuwirken. Ein Großteil wird es bei den nächsten Landtagswahlen auch tun. red