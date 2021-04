Hintergrund Einheimische Produkte aus der Metropolregion wie von der Bäckerei Polster in Haundorf (www.baeckerei-polster.de/) werden gerade in Zeiten der Pandemie offensichtlich immer beliebter. Weil immer mehr Menschen gezielt nach regionalen Erzeugnissen wie fränkisches Mehl von der Litz-Mühle in Gremsdorf (www.litz-muehle.de/) suchen, haben sich rund 1100 Anbieter aus der Metropolregion von "Original Regional" jetzt der bundesweiten "Regio-App" angeschlossen. Alle Direktvermarkter aus der Region sind laut Metropolregion "herzlich eingeladen", bei der neuen App mitzumachen. Mehr über die neue "Regio-App" und die regionalen Leckerbissen gibt es im Internet auf www.original-regional.de/regioapp.