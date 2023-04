Im Alpinum des Botanischen Gartens der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg machen viele

Pflanzen, wie beispielsweise der Enzian, mit besonders kräftigen Blütenfarben auf sich aufmerksam. Das liegt an der kurzen Vegetationszeit in den Bergen. Zu den besonderen Anpassungen der alpinen Flora gehören zudem ein kompakter Polsterwuchs mit einer geringen Wuchshöhe, die Ausbildung von Blattrosetten, eine dichte Behaarung und Verdunstungsschutz. Während der Führungen am Samstag, 29. April, haben Besucher die Gelegenheit, die Pflanzenwelt der Alpen vor ihrer Haustüre kennenzulernen. Um 14 Uhr erklärt Katrin Simon, welche Konsequenzen der Klimawandel für die Vegetation der Alpen mit sich bringt.

Effekt steigender Temperaturen

Eine Pressemitteilung der Universität erklärt die Zusammenhänge: Steigende Temperaturen und ein Abschmelzen der Gletscher verändern die grundlegenden Parameter für die Vegetation. Veränderungen des Wasserhaushaltes, das Abtauen des Permafrostes mit einer destabilisierenden Wirkung auf alpine Böden und Extremwetterereignisse haben umfassende Auswirkungen auf die reichhaltige Pflanzenwelt der Alpen. Die für die alpine Flora charakteristischen Höhenstufen verschieben sich nach oben. Pflanzen der höheren Lagen geraten unter Druck, da sie nicht ausweichen können. Schätzungen zufolge sind bis zu 60 Prozent aller alpinen Pflanzen durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht. Um 15 Uhr zeigt und erklärt Jakob Stiglmayr die faszinierende Vielfalt der zahlreichen unterschiedlichen Pflanzen im Alpinum. Die standortabhängigen Pflanzengesellschaften lassen sich oft an markanten Zeigerpflanzen erkennen, die auf Zusammensetzung des Gesteins, Schatten und Höhenstufen schließen lassen.

Mit rund 600 verschiedenen Arten ist das Alpinum der artenreichste Bereich im Freiland des Botanischen Gartens . Auch wenn dies nur einen Bruchteil der Pflanzenwelt der Berge abbildet, wird hier schnell klar, warum die Alpen ein besonders

wertvoller und schützenswerter Biodiversitäts-Hotspot sind. Eine Anmeldung für die Führungen ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. red