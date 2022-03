Mit dem Aschermittwoch begann traditionell die 40-tägige Fastenzeit , die als vorösterliche Bußzeit auf das wichtigste Fest in der Christenheit vorbereitet: das Fest der Auferstehung von Jesus Christus (Ostern). Diese Zeit der Buße und Umkehr soll an das 40-tägige Fasten Jesu in der Wüste erinnern. Daher sind am Dienstag, 22. März, um 18.30 Uhr in Aisch und am Freitag, 25. März, um 18.30 Uhr in Adelsdorf und Weppersdorf Kreuzwegandachten vorgesehen. red