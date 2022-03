Bei der Pfarrgemeinderatswahl in den drei Pfarreien in Herzogenaurach und Niederndorf wurden im Gegensatz zur vergangenen Wahl wieder einzelne Pfarrgemeinderäte gewählt, wobei die Wahlbeteiligung mit 5,4 Prozent in St. Magdalena, 3,1 Prozent in St. Otto und 7,4 Prozent in St. Josef Niederndorf deutlich hinter der Beteiligung bei der letzten Wahl im Jahr 2018 zurückblieb.

In den einzelnen Gemeinden wurden die folgenden Personen gewählt:

Für St. Magdalena Herzogenaurach : Johannes Wirth, Anna Maydt, Jasmin Stephan, Katharina Nagel, Alexandra von der Burg, Rudolf Dellermann, Brigitte Kreppel, Stefan Frötsch, Ursula Novotny, Hans-Peter Hübsch.

Für St. Otto Herzogenaurach :

Matthias Klerner, Benedikt Hübner, Elisabeth Daube, Susanne Hübner, Bernhard Faas, Monika Großekatthöfer.

Für St. Josef Niederndorf: Hermann-Josef Conrads, Manfred Frötsch, Rebekka Freund, Carola Hiller.

Gerade in der jetzigen Zeit, in der die katholische Kirche von Skandalen und Missständen geprägt ist, ist es wichtig, die Kirche vor Ort aktiv und lebendig zu gestalten, aber auch sich einzubringen, heißt es in der Pressemitteilung. red