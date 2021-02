Die Pflicht zum Tragen der FFP2-Masken in Geschäften und ÖPNV ist ein viel diskutiertes Thema, denn nicht alle Menschen können sich diese leisten. Neben vielen politischen Forderungen hat sich der Kreisverband der Linken dazu entschlossen, konkret zu helfen. Gemeinsam mit dem kommunalen Wahlverein Erlanger Linke hat der Kreisverband 500 FFP2-Masken gekauft und gespendet, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Erhalten hat die Masken die Tafel Erlangen, die Ausgabestellen in der Stadt Erlangen und Herzogenaurach unterhält. Übergeben wurden die Masken durch Kreissprecher Lukas Eitel und die Erlanger linke Stadträtin Fabiana Girstenbrei.

Eitel kommentiert: "Wir freuen uns sehr, der Tafel eine kleine Hilfe bieten zu können. Die Tafel leistet notwendige und hervorragende Arbeit bei der Hilfe für Menschen in Armut." red