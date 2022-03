Ihren 60. Hochzeitstag durften Lydia und Jürgen Friede am Donnerstag in Neuhaus begehen. Am 3. März 1962 hatten sie sich sowohl in der Kirche in Neuhaus als auch auf dem Standesamt das Jawort gegeben.

Jürgen Friede wurde am 27. Januar 80 Jahre alt. Geboren ist er in Oberbösa in Thüringen als erster von fünf Brüdern. Nur er und der jüngste leben noch. Mit 18 Jahren ging er als gelernter Maschinenschlosser zur Grenzpolizei , und weil er im Osten nicht sehr zufrieden war, machte er sich ein Jahr später zusammen mit einem Kollegen auf in den Westen. „Als Grenzpolizist ging’s natürlich einfacher“, erzählt er.

Beim Bau der A3 gearbeitet

Über Bad Königshofen und Neustadt/Saale landete er schließlich in Mannheim. Ein halbes Jahr hat er beim Bau der A3 nahe Gremsdorf mitgearbeitet. „Ich hatte eine Unterkunft in Neuhaus gefunden. Bei Lydias Eltern war ich oft zu Besuch und half denen gerne beim Stallbau.“ Die Neuhauser kannten ihn zu diesem Zeitpunkt schon, denn er lief nach der Arbeit oft mit seinem Kofferradio durchs Dorf.

Auch im Gasthof Wirth kehrte er gerne ein – und da lernte er seine Lydia kennen.

Ganzes Leben in Neuhaus

Die Jubelbraut ist am 10. Januar 1946 in Neuhaus als Lydia Schmidt geboren. Von den vier Geschwistern leben noch zwei. „Ich wohne jetzt fast mein ganzes Leben in Neuhaus, bin hier zur Schule gegangen und habe anschließend im Gasthof Wirth gearbeitet.“ Jürgen sei ihr zunächst gar nicht so richtig aufgefallen, „denn ich hatte mit der Bedienerei genug zu tun“. Erst, als er immer wieder bei ihren Eltern auftauchte, „habe ich ihn mir so richtig angeschaut“. Und bald war es um die beiden geschehen.

Fünf Jahre wohnte die Familie in Zeckern, dann ging es weiter nach Aisch, wo das Paar ein altes Haus kaufte. „1983 bauten wir dann in Neuhaus, weil ein Grundstück frei war“, erklärt der Jubelbräutigam.

Nun gehen sie schon 60 Jahre zusammen durch dick und dünn. „Wir haben immer alles gemeinsam gemacht.“ Ihr Wunsch für die Zukunft ist Gesundheit – und Frieden auf der Welt.

Alle gratulierten

Zum Gratulieren kamen neben 3. Bürgermeisterin Sabina König und dem stellvertretenden Landrat Martin Oberle sämtliche Neuhauser Vereine sowie Pfarrer Jens Arnold. Denn nicht nur waren beide Eheleute sehr engagierte Mitbürger – Jürgen Friede hat 2000 sogar die Bürgermedaille der Gemeinde erhalten sowie 2008 das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten. jb