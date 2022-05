Mit den Junganglern fuhr der Fischereiverein Aisch nach Burgebrach zur Firmenbesichtigung von Philipp Resch, der mit seinem Mitarbeiter Martin Geiger die Gäste in Empfang nahm.

Geiger führte die Jungangler in den Produktionsraum. Dort erklärte er ihnen die Funktionen der Produktionsanlage und die Bestandteile eines guten Fischboilies (Fischfutter). Dann wurde der große Mischer für die Mehle angeschaltet. Von dort sauste der fertige Mix über eine Förderanlage in die Knetmaschine. Da durften die Jungs des Fischereivereins spezielle Flüssigzutaten hinzugeben und den riesigen Kneter starten. Der Teig nahm nun Formen an, und als er seine Konsistenz erreicht hatte, ging es ab in die Endproduktion.

Martin Geiger startete die Anlage, erklärte den Junganglern noch, was sie zu tun hatten, und ließ ihnen ab da freie Hand beim Produzieren des Fischfutters. Man merkte, dass es ihnen ungeheuer viel Spaß machte, so etwas einmal selbst zu machen. Als die 100 Kilogramm Teig verarbeitet waren, stoppte Geiger die Maschinen und die Boilies gingen ab in den Dämpfer, wo sie ihren letzten Schliff bekamen. Danach führten Philipp Reisch und Martin Geiger noch durch die großen Lagerhallen der Firma und sie zeigten das Sortiment der Firma P.R. Baits.

Zum Schluss bekamen die Jungs ein großes Boiliepaket. Die Jugendleiter Stefan Schleicher und Markus Kraus bedanken sich dafür, und als zusätzliches Dankeschön wurden Resch und Geiger vom Vorsitzenden Helmut Schleicher zu einem Angeltrip am Vereinsgelände eingeladen. red