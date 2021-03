Eine gewohnte Feier der heiligen Osterwoche ist in diesem Jahr auch in Adelsdorf nicht möglich. Damit die Gläubigen dennoch am österlichen Geschehen teilhaben können, hat sich der Vorplatz der Adelsdorfer Kirche seit Palmsonntag in eine Bühne verwandelt, auf der die einzelnen Feiertage bis Ostern in Szene gesetzt werden.

Gleich zu Beginn, am Palmsonntag, wird der Einzug Jesu in Jerusalem gefeiert. Die Menschen standen damals am Rand und jubelten Jesus zu. Alle sind eingeladen, Jesus den Weg zu bereiten und ein wenig nachzudenken, was dieser Einzug für sie persönlich bedeutet. jb