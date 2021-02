Das Anwesen liegt im Zentrum des historischen Ortskerns am südöstlichen Rand des Marktplatzes an der Mündung der Hauptstraße. An dieser prominenten Stelle war das Gelände vermutlich schon im Mittelalter bebaut. Die älteren Adelsdorfer wissen sicher noch, dass der Marktplatz um 1821 bis vor etwa 50 Jahren noch von einem Bachlauf geteilt wurde.

Das lang gezogene Grundstück , auf dem das Wohngebäude - alte Hausnummer 4 - steht, ist mit seiner Stirnseite zum Marktplatz hin orientiert.

Das Anwesen wurde 1815 von dem jüdischen Händler Kiefa Loebi/Löwi2 erworben. Es blieb bis 1931 im Eigentum seiner Nachkommen . Um 1822 wurde das heutige Wohnhaus von den Brüdern Loebi/Löwi neu errichtet. Im 19. Jahrhundert fügte man im Süden des Wohnhauses einen Wirtschaftsbau mit Waschküche und Holzlege an. 1913 wurde die heutige Scheune anstelle der Vorgängerbauten errichtet. 1931 verkaufte der letzte jüdische Eigentümer Friedrich Strauß das Anwesen an Andreas und Maria Stillerich.

Friedrich Strauß und seine Ehefrau Ida wohnten noch bis 1938 in einem Teil des Obergeschosses. Um 1935 wurde im Erdgeschoss ein Postamt eingerichtet, in dem Andreas Stillerich bis in die 1960er-Jahre arbeitete. Das Gebäude ist heute im Besitz der Familie Jäger, Nachkommen und Verwandte der Familie Stillerich.