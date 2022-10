Am 8. November startet die neue Kinoreihe „Filmriss“. An neun Orten können Besucherinnen und Besucher die oscarprämierte dänische Sozialsatire „Der Rausch“ ansehen und anschließend mit Expertinnen und Experten über das Thema „Sucht“ diskutieren. Das teilt Alexander Seidl, Pressesprecher der Bezirkskliniken Mittelfranken , in einer Pressemitteilung mit.

Über den Film

Die Kinoreihe wird von den Bezirkskliniken Mittelfranken , dem Krisendienst Mittelfranken und den Psychosozialen Suchtberatungsstellen in Mittelfranken veranstaltet. Der Eintritt ist kostenlos.

Früher war Martin Lehrer aus Leidenschaft – heute sind nicht nur seine Schülerinnen und Schüler von seinem fehlenden Enthusiasmus gelangweilt, auch in Martins Ehe ist die Luft raus. Seinen drei Lehrer-Freunden geht es nicht besser.

Quartett im Selbststest

Bei einer angeheiterten Geburtstagsrunde diskutieren sie die Theorie eines norwegischen Philosophen: Nach dieser ist ein Mensch nur mit erhöhtem Alkoholgehalt im Blut zu Bestleistungen fähig. Die vier beschließen den Selbsttest zu wagen und während der Arbeit einen bestimmten Pegel zu halten. Die Wirkung lässt nicht lange auf sich warten.

Ohne erhobenen Zeigefinger

Die dänische Komödie von Thomas Vinterberg zeigt die enthemmende Wirkung von Alkohol ohne erhobenen Zeigefinger und Tabus – erst gegen Ende des Films werden Alkohol und dessen soziale Wahrnehmung kritisch hinterfragt. Die Satire erhielt 2021 den Oscar für den Besten Internationalen Film .

Die Kinoreihe „Filmriss“ möchte auf Suchterkrankungen aufmerksam machen und dazu beitragen, diese zu entstigmatisieren. Daher diskutieren im Anschluss an die Vorführungen Medizinerinnen und Mediziner, Psychologinnen und Psychologen sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen mit dem Publikum über den Film . Dabei beleuchten sie verschiedene Aspekte der Alkoholerkrankung

Keine Reservierungen

Auftakt ist in Neustadt an der Aisch, auch Erlangen ist als Veranstaltungsort mit dabei (siehe Infobox). Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind nicht möglich. Mehr Informationen gbt’s unter www.bezirkskliniken-mfr.de/filmriss . red