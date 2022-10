Die Freien Wähler Herzogenaurach mit ihren Stadträten Inge Weiß, Birgit Süß , Christian Schaufler und Manfred Welker ziehen eine „Halbzeitbilanz“ der Wahlperiode: Aus ihrem Wahlprogramm für die Wahl im Jahr 2020 unter dem Motto „Wir denken neu“ seien viele Punkte umgesetzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Thema Verkehr: Für die Reaktivierung der Aurachtalbahn wurde eine umfangreiche Prüfung auf den Weg gebracht. Das Gutachten habe gezeigt, dass es technisch machbar sei.

Das Bürgerbegehren habe bestätigt, dass die Südumfahrung von einer Mehrheit der Bürger nicht gewollt ist. Dadurch sei der Flächenfraß gestoppt. Die Freien Wähler arbeiteten weiter fraktionsübergreifend an Alternativen zur Verkehrsberuhigung von Niederndorf.

Die Freien Wähler fragen sich weiterhin, warum Kreisverkehre statt Kreuzungen vielerorts möglich seien, aber nicht in Herzogenaurach . Die Firma Adidas gehe mit gutem Beispiel voran.

Thema Umwelt: Zum großen Bedauern der Freien Wähler werde die Idee einer Herzo-Umweltanleihe aktuell nur mit Projekten in Verbindung mit großen Firmen umgesetzt, aber nicht mit den Bürgern. Dies würde nach Meinung de Freien Wähler die Akzeptanz von Windkraft- und Solaranlagen erhöhen.

Ein gefordertes Biomasseheizkraftwerk sei für Herzogenaurach inzwischen in Planung.

Thema Soziales: Stadtteiltreffs im Herzogenauracher Süden und Norden seien in Planung sowohl in neuen Baugebieten als auch in bestehenden.

Die Seel- und Siechhausstiftung sei bis jetzt gerettet, sie erweise sich als langlebig. Die Freien Wähler Herzogenaurach hoffen, dass daraus in Zukunft eine Bürgerstiftung entstehe, um damit soziale Projekte vor Ort zu fördern.

Die Spielplätze in Herzogenaurach würden sehr gut angenommen, weil sie gut ausgebaut sind. Seit Corona seien sie für junge Familien noch wichtiger geworden. Das Angebot könne noch erweitert werden.

Ein städtischer Waldkindergarten sei noch immer ein Anliegen. Das Vorhaben müsse allerdings in die Zukunft verschoben werden.

Thema Innenstadt: Ein Online-Marktplatz Herzogenaurach sei durch die Steuergruppe Innenstadt ins Leben gerufen worden. Die Verkehrsregelung der Herzogenauracher Innenstadt mit einer Einbahnstraße für den Marktplatz, wie von den Freien Wählern vorgeschlagen, stehe vor der Umsetzung. Weitere Verbesserungen wie Schrägparkplätze könnten noch realisiert werden.

Bei einer Erweiterung durch das Marktgeschehen seien Steigerungen der Attraktivität mit einer positiven Entwicklung abzusehen. Das Stadtmarketing führe mit der Förder- und Werbegemeinschaft die Belebung weiter.

Mit einem Testladen für Existenzgründer zur Erprobung neuer Geschäftsideen sei eine Einstiegshilfe geschaffen worden. Eine Abwechslung durch verschiedene Angebote könne dadurch erreicht werden.

Für das Vorhaben Testbestuhlung und Verkaufsflächen im Innenstadtraum seien in Folge der Pandemie die Gebühren erlassen worden.

Für einen Sanierungsberater sei leider kein Budget von der Stadt vorgesehen, bedauerten die Freien Wähler .

Thema Verwaltung, Wohnen und Gewerbe: Den Standort für den Rathausbau hielten die Freien Wähler für „nach wie vor nicht optimal“. Trotz der schwierigen Lage am Baumarkt sei den Handwerkern, Planern und externen Bauleitern Lob zu zollen.

Durch die Ablehnung der Südumfahrung habe der Flächenverbrauch gestoppt werden können. Außerdem werde in der Stadt Herzogenaurach die Nachverdichtung vorangetrieben. Eine konsequente Verwendung von Holz und nachwachsenden Rohstoffen in allen Baubereichen nehme zu und werde auch weiterhin von den Freien Wählern eingefordert. maw