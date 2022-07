Hoher Besuch fand sich am Sonntag, dem Abschlusstag der Sommerkirchweih, im Weihersbach ein. Kurz vor dem schönen Ausklang mit dem Hochfeuerwerk, so beschreibt es eine Pressemitteilung, besuchte der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann die Herzogenauracher Sommerkirchweih . Er kam auf Einladung des Landtagsabgeordneten Walter Nussel aus Burgstall, der sich wiederum mit den Festwirten der Brauerei Hofmann und dem Braumeister Georg Hofmann am neuen „Hopfenkeller“ traf. Den kannte Joachim Herrmann freilich von früher, war das doch zuvor der „Heller-Keller“. Der Minister zeigte sich sehr angetan vom friedlichen und fröhlichen Treiben im Weihersbach und freute sich über die positiven Rückmeldungen der Festwirte, wird berichtet. red