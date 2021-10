Begleitend zur derzeitigen Sonderausstellung zum 300. Weihejubiläum der Altstädter Kirche bietet das Stadtmuseum Erlangen am Sonntag, 24. Oktober, um 14 Uhr eine besondere Stadtführung an. Sie legt den Fokus auf Parallelen zwischen der Entwicklung der Erlanger Altstadt und Kirche.

Spurensuche

Gästeführer Hartmut Heisig geht mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf Spurensuche, erkundet Stadtmauer und früheren Friedhof und thematisiert die Folgen des Altstadtbrandes von 1706. Auch darf die zum Kirchsprengel gehörige Martinskirche nicht fehlen – und die Wiederentdeckung der Martinsumzüge in Erlangen in jüngerer Vergangenheit, heißt es in der Pressemitteilung des Stadtmuseums .

Aufwärmen im Museum

Am Ende des knapp 60-minütigen Rundgangs lädt das Stadtmuseum zum Aufwärmen ins Museum mit gemütlichem Plausch bei Heißgetränk und Martinsweck ein. Außerdem kann die Sonderausstellung „Welten – Wege – Wendepunkte. Zum 300. Weihejubiläum der Altstädter Kirche“ besucht werden.

Die Führung kostet fünf Euro pro Person. Darin sind auch Museumseintritt, Getränk und Gebäck enthalten. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Voranmeldung unter Telefonnummer 09131/862300 gebeten. red