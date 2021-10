Seit 29 Jahren feiert Deutschland den 3. Oktober als den Tag der Deutschen Einheit . Jedes Jahr werden auch in Dublin Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Bildung und Kultur sowie das Diplomatische Corps in den Garten der Residenz der Deutschen Botschaft eingeladen. Johanna und Bernhard Blum waren stolz, dort den Freundeskreis Höchstadt-Castlebar vertreten zu dürfen. Cord Meier-Klodt, der Nachfolger von Deike Potzel, entschuldigte sich gleich bei den beiden, dass er nicht nach Castlebar kommen konnte, um die Freunde aus Höchstadt zu begrüßen. „Aber wenn die nächste Gruppe in Castlebar ist, werde ich euch bestimmt besuchen“, schmunzelte er.

Die Hymnen erklingen

Meier-Klodt begrüßte die Gäste – statt 500 wie vor der Pandemie waren es nur etwa 100. Zu Beginn erklangen die deutsche, die irische Nationalhymne und die Europahymne. Der Botschafter ging auf den Mauerfall vor 32 Jahren ein und er betonte, dass gerade die Partnerschaften wie beispielsweise die zwischen Castlebar und Höchstadt das vereinte Europa stärken würden. red