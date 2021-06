Am 10. Juni jährt sich der Todestag von Frater Eustachius Kugler zum 75. Mal. Er war viele Jahre bei den Barmherzigen Brüdern in Gremsdorf tätig, für zwei Amtsperioden sogar als Prior.

Frater Benedikt Hau, der Provinzial der Bayerischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder , schätzt an Eustachius Kugler aktuell besonders den Weitblick und den Mut: „In sehr schwierigen Zeiten, mitten in der Weltwirtschaftskrise , hat er den Krankenhausneubau in Regensburg geschafft und die Provinz sicher durch den Zweiten Weltkrieg gebracht. Die Dienstgemeinschaften unserer Einrichtungen in Bayern und wir Ordensbrüder fühlen uns bis zum heutigen Tage seinem Erbe verpflichtet.“

Frater Eustachius Kugler wurde am 15. Januar 1867 als Joseph Kugler in Neuhaus bei Nittenau als Sohn des Dorfschmieds und Kleinbauern Michael Kugler und dessen Frau Anna Maria geboren. Fasziniert vom Leben der Barmherzigen Brüder trat er am 1. Januar 1893 in den Orden ein und erhielt den Namen Frater Eustachius. Nach dem Noviziat in Neuburg an der Donau legte er 1895 die Einfache und 1898 die Feierliche Profess ab. 1925 wählten ihn seine Mitbrüder zum Provinzial der Bayerischen Ordensprovinz, viermal wurde er wiedergewählt und übte das Amt bis zu seinem Tode aus. Als Provinzial trug Frater Eustachius Kugler die Verantwortung für 18 Ordenseinrichtungen und für bis zu 400 Barmherzige Brüder .

An seinem Lebensende litt Frater Eustachius Kugler an Magenkrebs und einem Zwölffingerdarmgeschwür. Der aufrichtige, demütige und glaubensstarke Barmherzige Bruder starb am 10. Juni 1946, einem Pfingstmontag, in Regensburg.

Papst Benedikt XVI . hat Frater Eustachius Kugler in das Verzeichnis der Seligen aufgenommen. Die Seligsprechung wurde am 4. Oktober 2009 mit rund 8000 pilgernden und betenden Menschen in Regensburg gefeiert. Die sterblichen Überreste von Frater Eustachius Kugler ruhen seitdem in einer Seitenkapelle der Krankenhauskirche in Regensburg. red