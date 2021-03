Aufgrund von Bauarbeiten an der Bundesstraße 470 im Teilabschnitt Greiendorfer Weg ist die Durchfahrt nach Lonnerstadt vom kommenden Montag bis voraussichtlich Freitag, 9. April, für den Gesamtverkehr gesperrt. Eine Umleitung über Weisendorf, Retzelsdorf, Gerhardshofen und Ühlfeld nach Lonnerstadt ist eingerichtet.

Auch auf den öffentlichen Personennahverkehr haben die Baumaßnahmen Auswirkungen: Die Buslinie 127 kann während der Vollsperrung die Haltestellen "Aischwiese" und "Schillerplatz" nicht bedienen, als Ersatzhaltestelle dient "Häckersteig" in der Rothenburger Straße in Höchstadt. Die Linie 238 hält ebenfalls nicht am "Schillerplatz" und fährt ersatzweise die Haltestelle "Häckersteig" an. Die Linien 243, 244 und 245 bedienen die Haltstelle in Höchstadt in geänderter Reihenfolge.

Zu allen Änderungen gibt es Aushänge mit den Ersatzfahrplänen. Die Infos sind zudem auf der Homepage des VGN www.vgn.de zu finden. Aufgrund der längeren und vermutlich stark frequentierten Umleitungsstrecke innerhalb Höchstadts kann es auf allen betroffenen Linien zu Verzögerungen kommen. Das Landratsamt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten. red