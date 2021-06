Der Vortrag „Angst als ständiger Lebensbegleiter – und wann es zur Angststörung wird“ findet am Donnerstag, 24. Juni, ab 16 Uhr digital über die Videoplattform „Zoom“ statt und kann unter www.dreycedern.de aufgerufen werden.Weitere Infos gibt es telefonisch unter Rufnummer 09131/9076800 oder per E-Mail an info@dreycedern.de. red