Die A 3 muss an den kommenden beiden Wochenenden zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West komplett gesperrt werden.

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird zur Überführung der Kreisstraße ERH 16 zwischen Neuhaus und der Einmündung in die Staatsstraße 2240 (Bauwerk BW 362b) sowie zur Überführung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Klebheim und Röttenbach (Bauwerk BW 366b) jeweils eine neue Brücke erforderlich. In den nächsten Arbeitsschritten werden die Stahlträger für die neuen Bauwerke montiert und die Fertigteilplatten für die spätere Fahrbahn aufgelegt. Für diese Arbeiten muss die A 3 voll gesperrt werden, und zwar von Samstag, 4. März, 20 Uhr, bis Sonntag, 5. März, voraussichtlich 10 Uhr (BW 366b) sowie von Samstag, 11. März, 20 Uhr, bis Sonntag, 12. März, voraussichtlich 18 Uhr (BW 362b).

Der Autobahnverkehr wird während der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen über ausgeschilderte Umleitungsstrecken geleitet. Die Ausleitung Richtung Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U17 geführt und an der Anschlussstelle Erlangen-West wieder zurück auf die A 3 geleitet. Die Ausleitung Richtung Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Erlangen-West. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U82 geführt bis zur Anschlussstelle Höchstadt-Ost. red