Zum Jahresende trafen sich die Deutsch-Lernhilfegruppe des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Redwitz mit den Ukrainern zu einer kleinen Weihnachtsfeier in der Albert-Blankertz-Schule. Dabei waren die ehrenamtlichen Helfer Dieter Gornich, Renate Kauppert, Gudrun und Werner Knoth, Traudel Schindler, Christine Seemüller-Kohles und Beate Wagner. Es wurde erinnert, dass an fast 30 Unterrichtstagen in etwa 700 Stunden ein Einführungskurs in die deutsche Sprache für Ukrainer gegeben wurde.

Zu Beginn hatten etwa 40 Flüchtlinge an den Unterrichtsstunden teilgenommen, um Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu erlernen. Eingeführt war auch in die deutsche Kultur und Verhaltensformen, etwa bei Gesprächen beim Einkaufen, bei Behörden, worden. Aber nicht nur das, die Helfer hatten auch zur Integration der Flüchtlinge der Ukrainer beigetragen, zum Beispiel in den Bereichen Freizeit, Sport und Musik.

Freude herrschte darüber, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit viel Erfolg brachte und einige der Schüler in Lichtenfels Grundlagen aus dem Unterricht für ihre Zukunft mit dem Erwerb des Sprachkurses A 1 in Deutsch nutzen konnten. Einige sind auch daran interessiert, die Sprachniveaus A 2 und B 1 zu erreichen.

Helfer hatten bereits Erfahrung

Blickt man zurück, war die BRK-Lernhilfegruppe bereits vor einigen Jahren bei der Ankunft von Asylbewerbern aus Afghanistan, Irak, Pakistan und Syrien erfolgreich. Hierbei waren über 1000 Stunden geleistet worden. Bei der Eingliederung in unsere Gesellschaft wurden Erfolge erzielt. Deshalb war es für die Helfer eine Verpflichtung, auch bei den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen.Bei der kleinen Weihnachtsfeier wurden bei Tee, Kaffee, Christstollen, Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen einige gemütliche Stunden verbracht, Weihnachtslieder gesungen und Erinnerungen ausgetauscht.Nachdem sich die Zahl der Unterrichtsbesucher durch Überschneidung mit Kursen in Lichtenfels in den vergangenen Wochen verringert hatte, wurde mit der Weihnachtsfeier der Unterricht des Deutsch-Lernhilfekurses beendet. Wenn ein Deutschkurs auch im Jahr 2023 notwendig sein sollte, besteht vonseiten der Helfergruppe weiterhin Bereitschaft, etwas auf die Beine zu stellen. wkn