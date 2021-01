Nachdem der Planungsausschuss die Punkte bereits vorberaten und einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen hatte, setzte sich nun der Stadtrat mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Die Übereinstimmung der Räte nährte bei Bürgermeister German Hacker ( SPD ) in der Sitzung am Donnerstagabend die Hoffnung, dass man an einem Strang ziehen möge. Eine mehr als einstündige Diskussion entwickelte sich dennoch.

So umfassend und teilweise abstrakt wie sich der Begriff Nachhaltigkeit generell präsentiert, so schwierig erscheint auch die Umsetzung gewisser Dinge vor Ort. Grund für die Stadträte , trotz der Übereinstimmung in der Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen auch Skepsis anzubringen. "Global denken, lokal handeln" - so einfach ist das offenbar nicht.

Getroffen werden mussten drei Grundsatzbeschlüsse. Zum einen wurde eine Erklärung der Vereinten Nationen mitunterzeichnet. In der "2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung " geht es konkret darum, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene zu gestalten. Des Weiteren verpflichtet sich die Stadt zur nachhaltigen Beschaffung und erließ Vorgaben für energetische Neubaustandards für Bauherren , die ein städtisches Grundstück erwerben.

1. Erklärung zur 2030-Agenda

Im Stadtrat herrschte, mit einer Ausnahme, Einigkeit darüber, dass die Stadt Herzogenaurach die Agenda-Erklärung der Vereinten Nationen mittragen soll. Schließlich geht es darin um die zwei größten Herausforderungen für eine gerechte Welt: das Ziel der nachhaltigen Entwicklung und die Armutsbekämpfung . Den 17 Entwicklungszielen könne und wolle man sich anschließen.

Franz-Josef Lang ( CSU ) hielt unter dem Beifall des Gremiums einen emotionalen Appell, denn "es geht schlicht ums Überleben der Menschheit ". Die Erkenntnis des Clubs of Rome aus den 1970er Jahren gelte heute umso mehr, man müsse weg vom Egoismus, und die Bemühungen auch im lokalen Bereich auf die Nachhaltigkeit lenken. Lang erinnerte an einen Ausspruch des früheren Dritten Bürgermeisters Bernd Müller von den Grünen, der damals schon gefordert habe, Herzogenaurach dürfe nicht nur eine Stadt für Technologie und Sport sein, sondern auch der Ökologie.

Retta Müller-Schimmel, die Witwe des Genannten, erinnerte an den langen Weg, den man in punkto Nachhaltigkeit schon beschritten habe. 1982 habe der Allerweltsladen aufgemacht, "so lange sind wir nun schon an dem Thema dran". Die grüne Stadträtin stellte fest: "Der Weg ist das Ziel". Dass ein ebenso langer Weg noch bevorsteht, ergänzte Manfred Welker ( Freie Wähler ). Auch er nannte namentlich einen Wegbereiter: Bernhard Nix habe damit angefangen, nach den Gottesdiensten fair gehandelte Produkte anzubieten. Das sei schon damals wichtig gewesen, um das Bewusstsein zu schärfen, das man heute habe und brauche.

Auch Bürgermeister German Hacker ( SPD ) hielt es für entscheidend, dass zwar die Stadt mit ihren Einrichtungen und Gestaltungsmöglichkeiten als Vorbild und Vorreiter agieren soll, ohne den Beitrag jedes einzelnen Herzogenaurachers, jeder einzelnen Herzogenauracherin werde das aber nicht klappen. Er räumte ein, dass manche Ziele in der Tat schwierig zu erfüllen seien, wie beispielsweise eine nachhaltige und bezahlbare Energie. Aber: "Man muss es probieren, weil es alternativlos ist. Wir müssen zu dem Ziel hin".

Abgelehnt hat Roland Reichelsdorfer von der AfD . Nicht etwa, weil sich die 17 Nachhaltigkeitsziele nicht wunderbar lesen würden, wie er sagte, sondern weil ihm "sehr vieles obskur" erschien und er das Thema für ein "Spielfeld für Sonntagsreden" hielt. Er hielt die Umsetzung mancher Ziele für nicht machbar.

2. Nachhaltige Beschaffung

Die Stadt Herzogenaurach ist Mitunterzeichner des Pakts zur nachhaltigen Beschaffung in den Kommunen der Metropolregion Nürnberg und gab sich im zweiten Grundsatzbeschluss verschiedene Handlungsgrundsätze. Diese hätte Curd Blank ( SPD ) gerne noch erweitert. Seiner Meinung nach müsse man nicht nur auf die Gütezeichen von Produkten achten, sondern auch Lieferanten und Dienstleister im Blick haben. "Die müssen zertifiziert sein. Schon wegen der Nachhaltigkeit der Lieferketten".

Hier handelte er sich den Widerspruch der CSU ein. Eine Zertifizierung könnten sich kleinere, regionale Betriebe nicht leisten, meinte Konrad Körner. Auch Bernhard Schwab brach eine Lanze für die Mittelständler. Man sollte die Kirche im Dorf lassen und vor allem die regionalen Anbieter im Auge haben, "sonst bleiben die Kleinen auf der Strecke". Die Forderung nach zertifizierten Großfirmen bezeichnete er als unverständlich.

Freilich habe er auch die regionalen Anbieter im Blick, rechtfertigte sich Curd Blank. Bestimmte Auswahlkriterien und Regionalität müssten sich aber nicht ausschließen. "Reinschreiben sollten wir es", meinte er. Fand damit aber nicht das Wohlwollen des Bürgermeisters und der Stadt . Bauamtschefin Silke Stadter verwies auf die komplexen Ausschreibungsrichtlinien und darauf, dass man einer Vielzahl von Vergabevorschriften unterworfen sei. "Wir können nicht einfach so ein Kriterium aufnehmen", sagte sie. Eine Zertifizierung beispielsweise wäre dann für alle bindend. Blank lehnte diesen Grundsatzbeschluss dann ab.

Wie schwierig das Thema grundsätzlich ist, sprach Konrad Körner ( CSU ) an. Er verwies auf die Komplexität des Bereichs Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei Fahrzeugen: "Wann ist es klimafreundlich?" Die vermeintlich schönste Lösung müsse nicht gleich die beste fürs Klima sein. Auch Retta Müller-Schimmel von den Grünen ("Dranbleiben ist ganz wichtig") und SPD-Fraktionschef Holger Auernheimer ("Wir brauchen Ziele innerhalb der Stadt ") wissen um die anspruchsvolle Aufgabe. Das lasse sich nicht einfach so nebenbei machen (Müller-Schimmel), jeder Punkt müsse einzeln abgewogen werden (Auernheimer).

3. Energetische Neubaustandards

Keine Einigung fanden im Stadtrat die energetischen Vorgaben für private Bauherren , wenn sie ein Grundstück von der Stadt erwerben und es bebauen wollen. Für die Forderung, bei Einfamilienhäusern den kfw-40-Standard festzuschreiben, gab es zwar eine Mehrheit von 19 Räten, aber auch elf Ablehnungen.

Katharina Zollhöfer von der Jungen Union hatte sich umfassend vorbereitet und trug die Bedenken der Opposition vor. Vor allem widersprach sie einer Aussage aus dem Planungsausschuss. Die Mehrkosten für kfw-40-Häuser seien keineswegs Pille Palle, sondern lägen nach Abzug der Zuschüsse immer noch bei rund 30 000 Euro, sagte sie in Richtung Bürgermeister Hacker . Das könnten sich manche dann nicht mehr leisten. Man sollte statt Vorgaben lieber Anreize schaffen und die Häuslebauer nicht bevormunden, meinte die junge Stadträtin .

Holger Auernheimer ( SPD ) sah das anders. Erstens gebe es auch andere Zahlen, meinte er. Und zweitens wären die Mehrkosten nach zehn Jahren gedeckt. Auch Bürgermeister Hacker verwies auf den Mehrwert solcher Häuser. Sie haben seiner Meinung nach mehr Wohnqualität, eine höhere Wertsteigerung und weniger Energiekosten. Außerdem gelte die Regelung ja nur für ehemals städtische Grundstücke. Also einen Bruchteil in dieser Stadt . Aber: Die Stadt habe eine Vorbildfunktion: "Wir können uns nicht leisten, es nicht zu tun."

Skepsis anderer Art brachte der Jurist Konrad Körner (JU) ein. Er hielt solche Vorschriften rein zuschusstechnisch für schwierig, "das ist ein Ritt auf der Rasierklinge". Wenn man diese Vorgaben mache, dürfe man nicht mehr bezuschussen, meinte Körner.