Noch müssen sich die Besucher einige Tage gedulden, bis sie das Stück „Tante Rosels Lottoschein “ in der Uehlfelder Veit-vom-Berg-Halle miterleben können. Der Schwank in drei Akten von Beate Irmisch fällt wegen Krankheit auch an diesem Wochenende aus. Nun will die Theatergruppe der SpVgg Uehlfeld am Donnerstag, 14, April, 19.30 Uhr, am Samstag, 16. April, 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 17. April, 18.30 Uhr, auftreten. Zum Inhalt: Tante Rosels größtes Hobby ist das wöchentliche Lottospiel in Elfriedes Lottoladen. Und eines Tages soll sie Recht behalten: Sie landet den ultimativen Supergewinn. Doch bei der telefonischen Glücksüberbringung trifft Tante Rosel der Schlag. Die Familie sieht den Gewinn wieder entschwinden – an Tote wird ja bekanntlich nichts ausbezahlt. Wie könnte man also diesen Herrn Glückauf von der Lottozentrale überlisten, um doch noch an die 7,5 Millionen zu kommen? Karten gibt es in der Filiale der Raiffeisenbank in Uehlfeld . Foto: Veranstalter