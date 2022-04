Weisendorf — Wie soll der Friedhof der Zukunft aussehen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Marktgemeinderat in der jüngsten Sitzung. Denn mit der gestiegenen Nachfrage nach Feuerbestattungen und einem Wandel der Bestattungskultur muss der alte Friedhof für die Zukunft entwickelt werden.

„Der Friedhof der Zukunft wird anders aussehen als der Friedhof im Jahr 2022“, erklärte Planer Dieter Blase bei der Präsentation. Doch wie genau präsentiert sich der Friedhof 2050? Was müssen die Verantwortlichen der Gemeinde und der Kirche heute berücksichtigen, damit die Anlage zukünftig den sich ändernden Wünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht?

Jennifer Steitz und Dieter Blase vom Nürnberger Planungsbüro Topos Team stellten dem Gremium das „Konzept Friedhof 2050“ vor. „Der Friedhof an der Kirche ist mehr als ein Friedhof, er ist auch eine wertvolle Grünfläche im Ortskern“, betonte Planerin Steitz. Es gelte, ihn als Beisetzungsstätte hoher Qualität zu erhalten und ihn für Trauernde und Erholungssuchende als Naturraum und Park zu entwickeln.

Die Planer haben dabei den Friedhof 2050 vor Augen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein beliebig kopierbares Standardmodell. Sondern der Freihof soll individuell entwickelt werden, und die spezifischen lokalen und regionalen Besonderheiten berücksichtigt werden. Da müssen alte Familiengrabstätten ebenso berücksichtigt werden, wie Liegezeiten und örtliche Gegebenheiten.

Auch ein Raum für die Lebenden

Der Raum für Verstorbene müsse auch ein Raum für die Lebenden sein, betonte Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein. „Denn die Friedhöfe erfüllen inoffiziell schon lange mehr Funktionen als die, ein Bestattungsort zu sein. Sie sind Grünanlage, Erholungsraum, Biotop, Kulturraum, Geschichtsraum, Meditationsraum, Kommunikationsraum. Diese Eigenschaften sind Potenziale für das Bestehen der Friedhöfe in der Zukunft“, so der Bürgermeister.

Darüber hinaus seien auf den Friedhöfen, die ja Orte der Trauerbewältigung seien, Ruhezonen sehr wichtig, meinte CSU-Fraktionssprecherin Ute-Christine Geiler, die sich mehr Bänke wünscht. „Da ist mit relativ geringem Mitteleinsatz viel möglich“, zeigte sich Hertlein sicher.

Angst vor dem Verfall der Bestattungskultur müsse niemand haben, so Dieter Blase. „Die Friedhofskultur ist eines der ältesten Kulturzeugnisse überhaupt.“ Bei der Institution Friedhof und seinen Riten habe es in der Geschichte immer wieder Kulturwandel gegeben. Grund sei stets die Anpassung an sich verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen gewesen. Somit sei der Kulturwandel an sich nichts Neues.

Wegesystem ist veraltet

Bei der Bestandbewertung in Uehlfeld stellten die Planer verwilderte Gehölzstrukturen, ein veraltetes Wegesystem und uneinheitliche Gestaltung des Grabumfeldes fest. Dass sich der Umbau des Friedhofes lange hinziehen werde, machten die Planer deutlich. Als kurzfristige Maßnahme empfahlen sie die Erneuerung des bestehenden Wegenetzes, die Anpassung der Pflasterbereiche und Erneuerung der wassergebunden Wegedecke. Auch könnten weitere Sitzbänke aufgestellt, Bäume gepflanzt und Hecken ergänzt und geschnitten und auch ein Schubkarrensystem könne eingerichtet werden. Aber auch Grabfelder können rückgebaut und einige Grabfelder wiederbelegt werden.

Am Ende soll sich der Friedhof mit einer Wildblumenwiese und neuen Wasserstellen, einem gefälligen Eingangsbereich und freien Sichtachsen auf Kirche und Kreuzdenkmal präsentieren.

Für die Präsentation gab es am Ende viel Lob und breite Zustimmung. Karin Süß vom Friedhofsamt bat, bei den Planungen die Wünsche der alteingesessenen Weisendorfer zu berücksichtigen. Der Bürgermeister sagte zu, entsprechende Wünsche und mögliche Anregungen in die Planungen einfließen zu lassen.